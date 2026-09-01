Ex-Minister of Energy of Ukraine Galushchenko may return to jail due to bail arrest

The former Minister of Energy of Ukraine Herman Galushchenko may again be in custody and return to jail before sentencing due to the arrest of 150 million UAH, which were paid for him as bail appointed by the court.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым