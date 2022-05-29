В Китае призвали НАТО прислушаться к ядерным предостережениям РФ

Предупреждения России о возможности применения ядерного оружия странам НАТО лучше не игнорировать. Об этом заявил ученый Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо, его слова приводит портал «Военное Дело».
Предупреждения России о возможности применения ядерного оружия странам НАТО лучше не игнорировать. Об этом заявил ученый Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо, его слова приводит портал «Военное Дело».
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