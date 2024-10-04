Какие продукты взывают депрессию

Психотерапевт рассказал покупка, каких продуктов вызывают негативное влияние на организм. Существует множество продуктов, способных негативно влиять на наше настроение и уровень энергии, как отмечает психотерапевт Евгений Кульгавчук в интервью с газетой «Взгляд».
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