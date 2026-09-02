Сила в правде
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Сила в правде

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Герань-5 вместо Х-101: как реактивный гибрид за 50–70 тысяч меняет удары по Киеву и портам Одессы

Герань-5 вместо Х-101: как реактивный гибрид за 50–70 тысяч меняет удары по Киеву и портам Одессы

Корреспондент Welt из Киева описывает переход к реактивным гибридам Герань-5 и Бандероль. Цена 50–70 тысяч против двух миллионов за Х-101, удар по складу в Милой, давление на порты Одессы и Дуная.

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