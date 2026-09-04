78 тысяч рублей на двоих: ЛДПР выясняет стоимость сборов в школу в Алтайском крае

Некоторые семьи вынуждены брать кредиты 78 тысяч рублей потратила семья из Алтайского края, чтобы собрать двоих детей к школе.
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