Закон, порядок, государство

733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    нельзя забывать приемщиков металла, сразу видно ворованноеУссурийские транс...
  • Владимир Моргунов
    А ТРАХАТЬСЯ ЖУТЬ КАК ХОЧЕТСЯ. СВОЛОЧЬ ОН А НЕ ТРАХАЛЬ !!"Хотелки запредел...
  • Платон Платонов
    Да уж, история леденящая кровь. Получил номер телефона и не звонит каждые пол часа. Это всё, пипец."Хотелки запредел...

Две команды из Шкотовского района Приморья прошли на ДВ этап соревнований по мини-футболу

Две команды из Шкотовского района Приморья прошли на ДВ этап соревнований по мини-футболу

Сразу две команды юных спортсменок из Шкотовского района завоевали право представлять Приморье на Дальневосточном этапе Всероссийского проекта "Мини-футбол в школу" (0+).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх