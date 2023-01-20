Две команды из Шкотовского района Приморья прошли на ДВ этап соревнований по мини-футболу

Сразу две команды юных спортсменок из Шкотовского района завоевали право представлять Приморье на Дальневосточном этапе Всероссийского проекта "Мини-футбол в школу" (0+).
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