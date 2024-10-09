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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор Olimpbet о контрактах с 8 клубами КХЛ: «Мы фиксируем рост в части узнаваемости бренда»

Директор по развитию БК Olimpbet Константин Гусев рассказал об эффекте новых хоккейных партнерств. Букмекер спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Лада» и «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.

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