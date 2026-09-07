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Суд приговорил мужчину, который напал на пенсионерку с ножом в Бийске

Суд приговорил мужчину, который напал на пенсионерку с ножом в Бийске

Житель Алтайского края несколько раз ударил женщину лезвием Суд в Бийске вынес приговорил пожилого мужчину за нападение на пенсионерку, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

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