В центр Челябинска вошли танки. Фото, видео

В Челябинске 7 мая началась генеральная репетиция парада и торжественного построения ко Дню Победы. В построении на площади Революции примет участие 1886 человек, а парад техники возглавят челябинские танки, передает корреспондент URA.
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