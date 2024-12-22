"У меня новая эра". Настя Ивлеева показала, какие подарки дарит ей "душный" муж

Настя Ивлеева, которая недавно вышла замуж во второй раз, показала, какие подарки дарит ей супруг. В своём телеграм-канале 33-летняя блогерша опубликовала фото, на котором можно увидеть развороты иллюстрированных книг.
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