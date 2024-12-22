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"У меня новая эра". Настя Ивлеева показала, какие подарки дарит ей "душный" муж

"У меня новая эра". Настя Ивлеева показала, какие подарки дарит ей "душный" муж

Настя Ивлеева, которая недавно вышла замуж во второй раз, показала, какие подарки дарит ей супруг. В своём телеграм-канале 33-летняя блогерша опубликовала фото, на котором можно увидеть развороты иллюстрированных книг.

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