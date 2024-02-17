Политолог Светов назвал главную причину бегства ВСУ из Авдеевки

Политолог Юрий Светов 17 февраля в беседе с «Известиями» указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) ввиду совершенной безнадежности, команды в этом направлении давал лично украинский президент Владимир Зеленский, для которого жизни боевиков ВСУ не имели особого значения.