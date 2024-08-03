Захарова нашла подозрительную деталь в угрозе Буданова* взорвать Крымский мост

Подозрительная деталь заключается в том, что начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в угрозе взорвать Крымский мост обозначил сроки в несколько месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии