Генсек СНГ: Украина и Молдавия юридически всё ещё остаются в составе Содружества

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на брифинге в Москве официально подтвердил, что Украина и Молдавия продолжают оставаться полноправными членами СНГ с юридической точки зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии