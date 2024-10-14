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Генсек СНГ: Украина и Молдавия юридически всё ещё остаются в составе Содружества

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на брифинге в Москве официально подтвердил, что Украина и Молдавия продолжают оставаться полноправными членами СНГ с юридической точки зрения.

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