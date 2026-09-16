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Царьград

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Михаил Делягин сказал, в какие банки лучше вкладывать деньги

Михаил Делягин сказал, в какие банки лучше вкладывать деньги

Дефицит ликвидности банковского сектора сегодня преодолел историческую отметку — 3 трлн рублей. Часто можно встретить рассуждения, что дефицит из-за оттока наличных из банков.

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