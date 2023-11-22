«Цветы преобразятся». Раскрыт секрет шикарных орхидей

Нередно бывает так, что растения капризничают, не выгоняют цветоносы или сбрасывают бутоны. Опытные цветоводы нашли эффективное средство прямо на полках аптеки, которое помогает оживить растение, сообщает PRIMPRESS.
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