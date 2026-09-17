В Москве открылись 18 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

Привиться от гриппа можно в 18 мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщает корреспондент Zvezdanews, находящийся у пункта возле станции метро «Курская».
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