Русская весна
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Русская весна

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Зеленский обвинил Россию в «страшных вероломных» планах (ВИДЕО)

Зеленский обвинил Россию в «страшных вероломных» планах (ВИДЕО)

Владимир Зеленский обвинил Россию в «страшных вероломных» планах, комментируя заявления об итогах переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

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«  При этом Зеленский поддержал предложение не наносить взаимных ударов по энергетике, но дал понять, что решение ещё не принял. «После того как мы получим детали от американского президента, от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и команда будет готова к техническим переговорам», — заявил Зеленский. »   ВВП уже дал команду об отмене ударов по энергетической инфраструктуре Укрорейха, ЗЕ ещё нет и вот пока ЗЕ думает какклы будут наносить удары по нашим НПЗ. Как только один дрон каклов прилетит на ЛЮБОЙ НПЗ , указание Путина перестаёт действовать.
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