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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калешину никто не понравился в сборной Медиалиги: «Серенькая команда. Из 2Drots никого не было: Стиль, Манна, Гаучо однозначно бы усилили»

– Вам кто-нибудь понравился в составе сборной МФЛ? – Если честно, нет. Команда выглядела серенько. Но это же всего один матч.

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