Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru А это город Химки – один из крупнейших городов-спутников Москвы.
Вымогатель с отверткой: таксист-мигрант наказал клиента за отказ переплатить
Комментарии
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Юрий
ок, все начинается за кремлевскими стенами ......... только когда иноверцы стали бесчинствовать в стране главные крикуны зюганов, мирононов и т.д. о том что они братья языки засунули в анус ........ и молчат , их ведь это не касается , они на них деньги делают ...............
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1 час.
Петрович
Не такси "становится опасным" а таксисты-мастурбеки
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1 час.
Юрий
большое сомнение что его отправят в колонию, ну а уж если это произойдет, то русские в колонии его не выпустят на волю......похоронят
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1 час.
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