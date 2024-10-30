Вымогатель с отверткой: таксист-мигрант наказал клиента за отказ переплатить

Юрий

ок, все начинается за кремлевскими стенами ......... только когда иноверцы стали бесчинствовать в стране главные крикуны зюганов, мирононов и т.д. о том что они братья языки засунули в анус ........ и молчат , их ведь это не касается , они на них деньги делают ...............