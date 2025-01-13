🇺🇦Позиции боевиков ВСУ в лесах под Кременной сейчас выглядят так🪦⚰️ 📌Российские артиллеристы точным попаданием уничтожили Т-72 украинских формирований💥 #ВСУ #ЗСУ #Позиции #Т72 #СВО.
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🇺🇦Позиции боевиков ВСУ в лесах под Кременной сейчас выглядят так🪦⚰️ 📌Российские артиллеристы точным попаданием уничтожили Т-72 украинских формирований💥 #ВСУ #ЗСУ #Позиции #Т72 #СВО.
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