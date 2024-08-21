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Бульдог едва не отгрыз хозяину палец и этим спас человеку жизнь

Бульдог едва не отгрыз хозяину палец и этим спас человеку жизнь

Необычный случай произошел с 65-летним строителем Дэвидом Линдси из США. Мужчина недавно завел собаку, маленький щенок бульдога постоянно играл и хотел попробовать на вкус все, что ему попадалось на глаза.

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