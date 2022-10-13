Росстат: 10% богатейших россиян владеют третью всех доходов населения

Это первое подобное измерение в истории службы.Федеральная служба государственной статистики (Росстат) впервые обнародовала оперативную оценку распределения денежных доходов в России по десятипроцентным (децильным) группам населения за квартал.
Это первое подобное измерение в истории службы.Федеральная служба государственной статистики (Росстат) впервые обнародовала оперативную оценку распределения денежных доходов в России по десятипроцентным (децильным) группам населения за квартал.
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