Армия России проламывает оборону врага на покровском, южно-донецком и лиманском направлениях (КАРТА)

Армия России проламывает оборону врага на покровском, южно-донецком и лиманском направлениях. Информацию о продвижениях ВС РФ подтверждают украинские военные аналитики.
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