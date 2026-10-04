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Царьград

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Офицер Аллигатор раскрыл секрет новой защиты для военной техники армии России

Офицер Аллигатор раскрыл секрет новой защиты для военной техники армии России

Просто, дешево и надежно: пожарные рукава спасут боевые машины в условиях фронта.Порой самые прорывные решения на фронте рождаются не в конструкторских бюро с миллиардными сметами, а благодаря смекалке практиков и точным расчетам.

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