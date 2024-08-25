Украинские неудачи с «непобедимыми» Abrams: от ожиданий до горькой реальности Ольга ВайленкоУкраинская армия, получившая долгожданные американские танки M1 Abrams, столкнулась с суровой реальностью на поле боя.
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