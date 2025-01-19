Американский телеканал рассказал, как агенты ЦРУ обучали и руководили украинскими спецслужбами Американский телеканал ABC News пишет о том, как с 2014 года ЦРУ и ГУР Минобороны Украины «тайно налаживали тесные партнерские отношения».
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