Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 159 подписчиков

Путин отменил комиссию при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников

Путин отменил комиссию при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДБ
Дмитрий Боев
Опять, чтобы это заработало, надо будет десяток справок собирать и заявления подавать, отстояв очередь - и так каждый год делать?
Ответить
1 д.
фарид сабиров
Банки докладывают о миллллллиардных долларов прибыли , НАРОД сидит на подачках с окладами на уровне МРЕТ, власти идут на поводу у банков , а Народу плати за все . По мимо оборонка ОПГ жкх еще и оброк банкам . И на чьей стороне власти ????? У казнокрадов со сверх прибылями или на строне Народа ????
Ответить
22 час.
Михалыч
Для пенсионеров инфляция соответствует росту цен на продукты питания, т.к. после растущих тарифов на ЖКХ и цен на таблетки остаются только деньги на дожитье до следующей пенсии и ежегодные подачки государства съедаются не пенсионерами, а торгашами на которых управы нет. А в это время у загнивающего капитализма Америки пенсионеры получают пенсию в 5-6 раз выше, чем мы ( озвучено в Госдуме).
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх