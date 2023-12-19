Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке.
Путин отменил комиссию при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников
Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
Опять, чтобы это заработало, надо будет десяток справок собирать и заявления подавать, отстояв очередь - и так каждый год делать?
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1 д.
фарид сабиров
Банки докладывают о миллллллиардных долларов прибыли , НАРОД сидит на подачках с окладами на уровне МРЕТ, власти идут на поводу у банков , а Народу плати за все . По мимо оборонка ОПГ жкх еще и оброк банкам . И на чьей стороне власти ????? У казнокрадов со сверх прибылями или на строне Народа ????
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22 час.
Михалыч
Для пенсионеров инфляция соответствует росту цен на продукты питания, т.к. после растущих тарифов на ЖКХ и цен на таблетки остаются только деньги на дожитье до следующей пенсии и ежегодные подачки государства съедаются не пенсионерами, а торгашами на которых управы нет. А в это время у загнивающего капитализма Америки пенсионеры получают пенсию в 5-6 раз выше, чем мы ( озвучено в Госдуме).
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9 час.
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