Путин отменил комиссию при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников

ДБ Дмитрий Боев Опять, чтобы это заработало, надо будет десяток справок собирать и заявления подавать, отстояв очередь - и так каждый год делать?

фарид сабиров Банки докладывают о миллллллиардных долларов прибыли , НАРОД сидит на подачках с окладами на уровне МРЕТ, власти идут на поводу у банков , а Народу плати за все . По мимо оборонка ОПГ жкх еще и оброк банкам . И на чьей стороне власти ????? У казнокрадов со сверх прибылями или на строне Народа ????