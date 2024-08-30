Больше, чем просто работа: в «ТНС энерго» делают ставку на молодежь

Кто не мечтает о работе в крупной компании, расположенной рядом с домом, с гибким графиком и реальными возможностями для карьерного роста? «ТНС энерго» предлагает не просто работу, а реальные перспективы для здоровой самореализации и профессионального развития в одиннадцати живописных регионах России: от Белого до Черного моря.