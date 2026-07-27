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Шанхай Мастерс 2026. Марк Селби vs Чжоу Юэлун (видео)

Шанхай Мастерс 2026. Марк Селби vs Чжоу Юэлун (видео)

Марк Селби потерпел поражение от Чжоу Юэлуна со счетом 5-6 в первом раунде Shanghai Masters 2026 Чжоу Юэлун (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - первый раунд В напряженном противостоянии Чжоу Юэлун одержал победу над четырехкратным Чемпионом мира Марком Селби.

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