Шанхай Мастерс 2026. Марк Селби vs Чжоу Юэлун (видео)

Марк Селби потерпел поражение от Чжоу Юэлуна со счетом 5-6 в первом раунде Shanghai Masters 2026 Чжоу Юэлун (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - первый раунд В напряженном противостоянии Чжоу Юэлун одержал победу над четырехкратным Чемпионом мира Марком Селби.