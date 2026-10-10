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Спорт Уик-Энд

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Смородская вынесла вердикт после матча «Зенита» с «Краснодаром»

Смородская вынесла вердикт после матча «Зенита» с «Краснодаром»

«Зенит» выглядел очень подготовленным и хорошо играл. «Краснодар» проснулся во втором тайме, а до этого был вялым» «Зенит» хорошо выглядел в матче с «Краснодаром» и одержал закономерную победу, заявила «Матч ТВ» бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.

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