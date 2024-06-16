Новоаннинцы встретят святыню 17 июня, в среду, в храм Святой Троицы Березовка-1 прибывает чудотворный образ иконы Божией Матери «Знамение», из Крыма .
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Новоаннинцы встретят святыню 17 июня, в среду, в храм Святой Троицы Березовка-1 прибывает чудотворный образ иконы Божией Матери «Знамение», из Крыма .