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Где чаще всего прячут до праздника подарки: результаты опросов

Где чаще всего прячут до праздника подарки: результаты опросов

Более половины участников опроса предпочитают прядать подарки к Новому году и Рождеству в шкафу.Американский портал Neighbor провел опрос, чтобы узнать, где люди прячут подарки, которые должны будут стать сюрпризом на Рождество или Новый год.

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