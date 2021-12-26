Где чаще всего прячут до праздника подарки: результаты опросов

Более половины участников опроса предпочитают прядать подарки к Новому году и Рождеству в шкафу.Американский портал Neighbor провел опрос, чтобы узнать, где люди прячут подарки, которые должны будут стать сюрпризом на Рождество или Новый год.
Более половины участников опроса предпочитают прядать подарки к Новому году и Рождеству в шкафу.Американский портал Neighbor провел опрос, чтобы узнать, где люди прячут подарки, которые должны будут стать сюрпризом на Рождество или Новый год.
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