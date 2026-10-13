Trump Asked Kimberly Guilfoyle to Resign

“Kimberly Guilfoyle has officially been asked to resign,” the New Republic reports. “During her first White House press briefing Tuesday, newly-minted Press Secretary Katie Zacharia was asked whether President Donald Trump planned to remove his ambassador to Greece following allegations that she engaged in illegal conduct.
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