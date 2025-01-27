Express: британские военные готовы задерживать российские суда у побережья

Британские военные готовы задерживать российские суда у побережья Великобритании, если у них появятся доказательства того, что суда нанесли повреждения подводным трубопроводам и кабелям, сообщает Express со ссылкой на источники.
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