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Express: британские военные готовы задерживать российские суда у побережья

Express: британские военные готовы задерживать российские суда у побережья

Британские военные готовы задерживать российские суда у побережья Великобритании, если у них появятся доказательства того, что суда нанесли повреждения подводным трубопроводам и кабелям, сообщает Express со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Россиянин
Сими и рвут кабели что бы был предлог.
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20 час.
VB
Vasiliy Belokurov
А слабО нашим потопить аглицкие кораблики при недружественных действиях?!
Ответить
17 час.

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