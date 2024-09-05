Пленный Левуш сообщил, что «Ахмат» вступил в бой с ВСУ в Курской области

Пленённый в курском приграничье военнослужащий Вооружённых сил Украины Сергей Левуш проинформировал о том, что личный состав отряда специального назначения «Ахмат» вступил в сражение с вторгнувшимися в регион боевиками Киева.
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