МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 895 подписчиков

ВЕРКА СЕРДЮЧКА В ПИТЕРСКОМ СУПЕРМАРКЕТЕ: ОПРАВДАНИЕ НАШЛОСЬ, НО ЕСТЬ НЮАНС

ВЕРКА СЕРДЮЧКА В ПИТЕРСКОМ СУПЕРМАРКЕТЕ: ОПРАВДАНИЕ НАШЛОСЬ, НО ЕСТЬ НЮАНС

  Почти два года длится спецоперация на Украине. Казалось бы, за этот продолжительный срок русским людям пора было определиться, на чьей они стороне и кого поддерживают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
николай лейчинский
Поддерживаю ! Должно так быть : либо мы вместе с нашими воинами , либо нам все  - киркорово и лолитово ...
Ответить
9 час.
Лиза
Ну перегибать то не надо, в гипермаркете работают куча народа, продавцы, кассиры и еще море всех, давайте всех оставим без зарплаты?
Ответить
9 час.
ВераНика
наказание деньгами обычно самое действенное
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх