Монголия провела совместную научную конференцию с Турцией

Научная конференция на тему «Современные отношения и будущие тенденции между Монголией и Турцией» прошла в Консультационном зале Министерства иностранных дел Монголии в Улан-Баторе, сообщает 20 июня пресс-служба МИД Монголии.
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