СМИ: сбежавший с семьей инструктор ЧВК «Вагнер» Саликов готовится дать показания в Гааге

Сейчас интервью с Саликовым появились в голландской прессе. Бывший глава 4-го отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР и старший инструктор «ЧВК Вагнер» в Сирии Игорь Саликов сейчас находится в Амстердаме.
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