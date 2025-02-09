🏥 В Крыму зарегистрировано около 70 тысяч онкологических пациентов В 2024 году на диспансерный учёт взято около 7 тысяч онкобольных.
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🏥 В Крыму зарегистрировано около 70 тысяч онкологических пациентов В 2024 году на диспансерный учёт взято около 7 тысяч онкобольных.