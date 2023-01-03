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«Локомотив» интересуется Гюнтером из «Вероны». Защитник уже отказал ЦСКА и «Спартаку»

«Локомотив» может купить игрока из Серии А. Железнодорожники заинтересованы в переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера, сообщает «Спорт-Экспресс».

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