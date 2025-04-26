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В России призвали сделать бесплатным посещение военных музеев

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с предложением обеспечить бесплатный вход во все музеи военной тематики.

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