«Изображая жертву»: где зарыты корни конфликта на территории Украины

Будни мужчин. Все что нам интересно

Ожесточенное сопротивление, с которым российские войска были встречены 24 февраля 2022 года, стало настоящей неожиданностью для значительной части нашего общества и его правящей «элиты», пребывающих в иллюзии возможности повторения Крымского сценария 2014-года.