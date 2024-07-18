В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в тематическом спектакле «Вместе за безопасность дорожного движения!»

Сотрудники Госавтоинспекции посетили МДОАУ «Детский сад № 91» г. Орска и приняли участие в тематическом спектакле «Вместе за безопасность дорожного движения!», главная цель которого - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период.