Эта лав-стори не будет долгой: экс-супруга Хью Джекмана предрекла судьбу его нынешнего романа

Деборра-Ли Фернесс не верит, что актер женится на своей новой возлюбленной. Хью Джекман и его любимая - Саттон Фостер LEGION-MEDIA69-летняя Деборра-Ли Фернесс не скрывает, что она шокирована тем, как стремительно развивается роман ее бывшего супруга Хью Джекмана, с которым она прожила в браке 27 лет, воспитывая двоих приемных детей.