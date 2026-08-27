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FiNE NEWS

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Заместитель губернатора Херсонской области воспользовалась сервисом «Мобильный избиратель» для подачи заявления

В Херсонской области продолжается активное применение механизма «Мобильный избиратель», который позволяет гражданам голосовать на выборах депутатов Государственной Думы по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации.

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