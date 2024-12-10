В Крыму в детских садах и школах нашли просроченные продукты

В Крыму в детских садах и школах нашли просроченные продуктыСпециалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с работниками прокуратуры проверили школы и детсады Крыма и Севастополя.
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