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РЕН ТВ

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Volkswagen начнет делать военную технику для Израиля

Volkswagen начнет делать военную технику для Израиля

РЕН ТВ На фоне системного кризиса в отрасли Volkswagen начнет производить военную технику для Израиля.

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