Как создать великолепный цветник на даче ещё до весны

Период между зимой и весной не всегда приятен глазу садовода. Однако ландшафтный дизайнер Ольга Воронова предлагает не отказываться от стремления украсить свой участок максимально быстро, передают журналисты сайта ftimes.
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