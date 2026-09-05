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Футбольный клуб «Факел Ямал» одержал первую победу в сезоне

Футбольный клуб «Факел Ямал» одержал первую победу в сезоне

Мини-футбольный клуб «Факел Ямал» одержал первую победу в новом сезоне. Ямальцы обыграли соперников со счетом 5:3, сделав отличный подарок болельщикам ко Дню города, сообщили в пресс-службе команды.

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