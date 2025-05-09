Манты в сковороде без мантоварки

Чаще всего манты готовятся в мантоварке, пароварке или мультиварке с функцией готовки на пару, а я предлагаю сформировать манты с начинкой из мясного фарша и потушить их в сковороде (без использования мантоварки, пароварки или мультиварки).
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